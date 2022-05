Laurie LALLOYER

Diplômée de l'Institut des Stratégies et Techniques de Communication, je suis aujourd'hui responsable communication chez Tereos Syral, la filiale céréales du groupe Tereos.

Autonome, organisée et en perpétuelle recherche de challenges à relever, je m'implique dans la réalisation de tout type d'outil de communication interne et externe.



Spécialisations :

Elaboration d'une stratégie de communication d'entreprise

Rédaction d'articles pour tous supports de communication interne ou externe

Gestion d'un intranet ou d'un site web (création de rubriques, optimisation de l'outil...)

Organisation de divers évènements pour un public externe ou interne

Création de visuels et affiches avec Photoshop, Indesign