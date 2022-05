Laurie LANDREIN

Après mon baccalauréat j'ai effectué un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) option Ressources Humaines au sein de l'IUT de Quimper, diplôme que j'ai obtenu en 2014. Par la suite j'ai décidé d'effectuer une licence Ressources Humaines au sein de l'IUT de Nantes en alternance, obtenue en 2015. J'ai effectué cette alternance au sein de l'agence Start People de Quimperlé et obtenu un CDI au sein de cette entreprise à la suite de ma licence. J'ai pu évoluer dans celle-ci pendant 5 ans, j'occupais le poste de Consultante en recrutement. J'ai eu la possibilité de travailler dans plusieurs agences : Quimperlé (29), Lorient(56) et Mérignac(33), ce qui m'a permis d'acquérir des compétences dans divers secteurs d'activités. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur des ressources humaines à partir de septembre 2020 sur le secteur de Bordeaux.