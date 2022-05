Laurie LLORCA

Récemment sortie de formation d'Anglais (le TOIC: niveau B1) au sein de l'école Universal Languages.



Précédemment était en poste de commerciale et administration au sein de l'agence ComPulse et ayant un BTS Négociation et Relation Client, mon parcours professionnel peut vous prouver mon sérieux et ma régularité. Dynamique, volontaire et ambitieuse, j’ai pu acquérir lors de mes formations et de ma profession une autonomie et une expérience avec la clientèle.



Je dispose d'un Permis B et je suis véhiculée.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Stratégie de communication

Communication externe

Développement commercial

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Planification

Gestion des stocks

Autonomie

Travail en équipe

Organisation du travail

Accueil physique et téléphonique

Commerce B2B

Vente B2B et B2C

Communication interne

Fidélisation client

Community management

Maitrise des outils informatiques

Suivi clientèle

Relationnel

Tâches dministratives

Secrétariat

Optimisation des réseaux sociaux