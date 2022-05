Laurie MAGENTIE

15 ans d’expérience internationale (Europe, Asie) - Bonne connaissance des marchés asiatique - Bilingue Anglais - Secteurs : Joaillerie, Cosmétique, Textile, BTP, Informatique.

Recrutement, restructuration et direction de département.



- Elaboration de concepts et de stratégies de développement des ventes, négociation avec les prestataires.

- Création et mise en place de merchandising, de la PLV et du branding.

- Vente et business développement, accroissement des points de ventes.

- Mise en place et gestion de budget marketing.

- Développement des réseaux sociaux et du webmarketing.

- Mise en place et organisation de plans de communication, des RP et des événements.

- Organisation et participation à des salons internationaux : Bale, Hong Kong, Shanghai, Las Vegas, Dubaï…



Mes compétences :

branding

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Merchandising

ACT

Relations Presse

Marketing stratégique

Budgétisation

Evénementiel

Management

Communication

Marketing

Marketing opérationnel