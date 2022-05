Laurie MARTY

Actuellement, je travaille dans la Distribution spécialisée dans le Déstockage de produits Grand Public alimentaires et non alimentaires.



Acheteuse-commerciale passionnée, je gère la prise en charge du déstockage de produits frais dans son intégralité, la négociation tarifaire ainsi que la gestion d’un portefeuille de plus d'une centaine de fournisseurs avec un suivi qualité et une fidélisation client (Marques Nationales, RHD, marque neutre.)



je travaille aussi sur la répartition des achats et l'administratif pour les magasins du Groupe.



Mes compétences :

Dynamisme

Organisation

Rigueur

Sens commercial