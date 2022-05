Laurie PERRAULT

Modalités d'accueil,Techniques de mise en rayon, Procédures d'encaissement, Suivit des chiffres d'affaires et indicateurs commerciaux (PM/TT/NAP/CF), Mise en place de plans d'actions quotidiens/mensuel, Recrutement, formation et gestion d'une équipe, accompagnement au quotidien, Suivi et débriefing, Gestion de la qualité du magasin, Assure le service client, Suivi de la fidélisation,Suivi des prestataires, Relations commerciales.



++ Rapide, Efficace, Dynamique, Facilité d'adaptation, Investie à 100%