Laurie PINEAU

Créative, passionnée, curieuse, réactive, rigoureuse.



À l’affût des nouvelles tendances, je suis passionnée par toutes les formes de création graphique avec un goût prononcé pour la typographie.



Issue d’une formation en communication et productions graphiques, j’ai également acquis les techniques et contraintes du web.



Forte de plusieurs expériences en agence globale, en imprimerie et en agence web, je suis un véritable couteau suisse graphique, me permettant de proposer un large panel de réalisations.



Mes compétences :

Web

Adobe Photoshop

Création de site web

Ergonomie

Adobe InDesign

Chaîne graphique

Adobe Illustrator

Signalétique

Publicité

Identité visuelle