Laurie RUDLOFF

Traduction spécialisée et interprétation – français/anglais/espagnol

Expérience dans les domaines suivants :

- Médical : dispositifs médicaux, médecine esthétique, innovation, recherche

- Sport : activités physiques, physiologie de l’exercice, biomécanique

- Technique : appareils électriques, machines-outils, équipement de laboratoire, etc.

- Chimie

- Automobile

- Energies : nucléaire, photovoltaïque, éolienne, marémotrice

- Qualité et sécurité

- Marketing et communication

- Luxe

- Juridique et commercial