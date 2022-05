Laurie SAY

Issu d'un parcours universitaire atypique et d'expériences professionnelles riches acquises principalement dans le secteur de l'aéronautique, je concentre toutes mes compétences dans le domaine de la gestion de projet (pmbok, méthode Agile telle que SCRUM) et plus particulièrement dans la conduite du changement.

Je dispose également d'une formation commerciale avec l'obtention d'un BTS en Management des Unités commerciales (ex force de vente) grâce auquel j'ai pu exercer en tant qu'assistante manager de l'univers Musique/ Vidéos chez Virgin Megastore à Montpellier.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

SAP

Six Sigma

Risk Management

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Lean management

DMAIC

Change Management

Airbus A350 Aircraft