Laurie TIERCE

Journaliste. Expérience web et presse écrite.



Expérience du journalisme d'entreprise en tant que stagiaire chargée de la communication interne du Groupe ARTE.



Intérêt pour les sujets politique, culture et société. Connaissance pointue de l'actualité allemande et capacité professionnelle complète en allemand (écrit, oral) .



Diplômée d'un MASTER 2 Professionnel de "Journalisme bilingue européen", parcours franco-allemand, Université de la Sorbonne Nouvelle (PARIS).



Intérêt pour les réseaux sociaux (@LaurieTierce)