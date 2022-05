Laurielle BONNET

12 années d'expérience, en développement international, gestion de projets et initialement en qualité de juriste d'entreprise, complétées par un International MBA.

Dynamique, aimant les challenges et faire preuve d'ingéniosité, j'aime convertir les idées en actions concrètes, conquérir de nouveaux marchés en fédérant autour de moi afin qu'ensemble nous fassions tomber barrières et dépassions nos objectifs.

Polyvalente, je sais gérer simultanément plusieurs projets, de A à Z (de l'élaboration de la stratégie au développement de réseaux sur le terrain, du business plan à la création d'une filiale, en passant par le recrutement des équipes). Mon background juridique, ainsi que mes connaissances en finance, sont une base solide et fort utile dans des ETI ou start-ups pour avancer et développer l'activité de façon pérenne.

Mon projet professionnel: apporter à une ETI ou une start up innovante mes compétences en développement international et mon enthousiasme à aller de l'avant!





Mes compétences :

Brésil

Chine

Distribution

Droit

Droit des affaires

Droit des sociétés

Gestion de projets

Interculturalité

International

Juridique

Leadership

Management

MBA

Propriété industrielle