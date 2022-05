Rigueur, organisée, volontaire, proactive sont des qualités qui m'ont permis d'évoluer professionnellement.



La complexité des réglementaires de paie et de la législation sociale me motivent particulièrement.



Je suis toujours de bonne humeur et positive : j'aime la vie.



Mes compétences :

Compétences relationnelles

Compétences organisationnelles

Paye..spécialiste

Analyse de données

Recrutement