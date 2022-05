Laurinda ESTEVES

Suite à une re-structuration de service de l'entreprise, "Ultra Filtration de l'Air" dans laquelle j'ai exercé 20 ans la fonction de Responsable du Service Après-vente et d'Assistante Commerciale, j'ai été licenciée "économique" et me trouve donc à ce jour, en situation de recherche d'emploi.



Dans le cadre de ma fonction, j'étais chargée de :



- Gérer les appels clients

- Développer et fidéliser un portefeuille clients

- Rédiger tous types de contrats de maintenance

- Gérer les commandes

- Gérer les planning

- Informer et conseiller le client sur les produits et services

- Animer et encadrer une équipe de 6 techniciens





J'avais la responsabilité de l'enregistrement des commandes, leur approvisionnement jusqu'à leur livraison finale.



J'assurai le suivi et la gestion des plannings de 3 agences en faisant l'interface avec le responsable technique afin que le chantier se déroule dans de bonnes conditions pour avoir une équipe enthousiaste et efficace.



Mensuellement, je procèdais au reporting auprès de ma direction du portefeuille commandes en cours et la facturation du mois en collaboration avec le service comptabilité.



J'apportais également un soutien aux commerciaux par le biais du prospect commercial en les aidant à développer leur clientèle et la relance de leurs devis.



J'ai acquis, à travers d'un stage, des connaissances de comptabilité générale et informatique (CIEL COMPTA)



Je suis ouverte à toutes propositions, ma priorité est de retrouver du travail.



De nature dynamique,volontaire, rigoureuse, dotée d'un bon relationnel et du travail en équipe sont les qualités que je suis en mesure d'apporter.



Je suis en disponibilité immédiate.



Mes compétences :

Administratif

Commercial

facturation

Gestion administratif

Portugais