Je m'appelle Laurine Baulande, j'ai 19 ans et je suis actuellement en première année de Diplôme Universitaire Technologique spécialisé dans les Métiers du Multimédia et de l'Internet à l'Université de Tours, site de Blois. Ce DUT consiste à acquérir des compétences dans les nouvelles technologies et les médias du web. Plus précisément, j'apprends comment gérer, concevoir et réaliser des produits et services dans ces domaines. Au sein de ma formation, je pratique le graphisme sur des logiciels tels qu'Illustrator, Photoshop et InDesign, je pratique également l'audiovisuel et le montage avec le logiciel Premiere Pro. Je sais aussi coder en HTML, CSS et JavaScript.



Si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de motivé, je fais tout mon possible pour avoir toutes les cartes en main pour réussir. Je suis créative, j'aime m'exprimer artistiquement, que ce soit par le dessin (traditionnel et/ou numérique), le graphisme, l'audiovisuel ou le théâtre que je pratique depuis plusieurs années maintenant (en anglais et en français). Je suis attentive, j'aime aider mon entourage et participer à des projets dès qu'une opportunité s'offre à moi.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

HTML5

JavaScript

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word