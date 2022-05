Laurine BONNEFOY-MONTENS

Ancienne élève de l’École Supérieure de Commerce de Montpellier et diplômée du Master 2 Conseil en Management, Organisation et Stratégie de l’ISEM (Université Montpellier 1), je dispose de trois ans d’expérience dans le domaine du conseil en organisation et management des systèmes d’information auprès d’entreprises de services et du secteur public.



Mes compétences :

Conseil

Consultant

ERP

Accompagnement du changement

Conduite du changement

Organisation

Gestion de projet

SAP Contrôle de Gestion

PMO