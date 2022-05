Laurine BOURGOGNE

Suite à ma formation en école de commerce (bac +5) et ma spécialisation (MASTER) en tourisme et loisir, j'ai découvert les missions liées à la production de voyages et d'activités touristiques chez Ceetiz pendant 6 mois.



Je travaille depuis Décembre 2013 chez Marco Vasco, TO / agence spécialiste du voyage sur mesure et suis en charge de proposer, élaborer et vendre des voyages en Amérique du Nord à la clientèle française



Mes compétences :

Agence de Voyages

autonome

COMMERCE

Communication

dynamique

International

Internet

Internet marketing

Loisirs

Management

Marketing

Marketing International

Marketing opérationnel

Marketing web

Médias

Médias Réseaux Sociaux

réseaux sociaux

Revenue management

Rigoureuse

Stratégie

Stratégie opérationnelle

Tourisme

Voyages

Web

Web marketing