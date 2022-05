Laurine DAUBOIN

Bonjour,



Je suis actuellement étudiante chez Sup de Com à Amiens dans le cadre d'une licence responsable communication.



Pour rendre ma formation plus complète, je dois suivre un stage pour d'une part m'imprégner de la culture de l’entreprise et d’autre part pouvoir associer la théorie à la pratique.



Je suis une personne entreprenante, polyvalente et autonome. J’aime travailler en équipe et j’apprécie relever les challenges qui me sont proposés.



Organisée et créative, je saurai faire preuve de propositions intéressantes lors des travaux liés au marketing, à la communication interne, web et print (outils PAO), mais aussi lors d'organisation d'évènements.



N'hésitez pas à me contacter.



(Hauts de France et Région Parisienne)



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ciel

Microsoft Visio

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Winshop

AutoCAD

Analyser écouter réfléchir agir

Relations clients

Ecoute