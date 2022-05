Laurine DOUCET

Psychologue du travail, spécialisée dans l'orientation et l'insertion.



Mes expériences m'ont amenées à conseiller, guider et accompagner un public varié dans leurs choix quant à leur parcours professionnel.



Ouverte, à l'écoute et emphatique, j'apprécie prendre en compte la singularité de chaque personne afin de les aider à prendre conscience de leur potentiel et devenir acteur de leur trajectoire.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Microsoft Office

Formation professionnelle

Analyse des besoins

Insertion socioprofessionnelle

Animation de groupes

Conseil en recrutement

Conseil aux entreprises

Techniques de Recherche d'Emploi