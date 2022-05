Diplômée de deux Licences Professionnelles : Ingénierie Traitement des Déchets et des Pollutions Industriels et Protection de l'Environnement option Gestion des Services en Environnement (licence en alternance chez Veolia), je cherche un emploi dans le secteur de l’environnement, dans une entreprise prête à me faire confiance pour un poste qui me permettra d'apporter toutes mes compétences aux problématiques liées à la protection et à la préservation de notre environnement; avec toujours comme objectif d'apprendre, d'observer, d'innover et d'optimiser.



Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités de rigueur, de sérieux, d'organisation et d’autonomie tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Un poste dans une entreprise "de l'environnement", serait pour moi un véritable tremplin me permettant de débuter ma carrière professionnelle dans un domaine que j’ai déjà pu appréhender lors de ma formation.



Totalement disponible et mobile, j’aimerais intégrer un groupe industriel, un syndicat, une collectivité etc., capable de me proposer un emploi me permettant d’envisager des activités liées à la gestion des services à l’environnement et mettre ainsi à profit mes grandes capacités d’adaptation.



En espérant que mon profil retienne votre attention.



Laurine Faure











Mes compétences :

Diva

Solid

Aquido

Recyclage

Norme ISO 9001

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Déchets

Normes environnementales

Environnement

Norme ISO 14001