Laurine FILLY

Et vous ? Souhaitez vous avoir plus de clients ?



Il est également possible que par crainte de mauvais résultats, vous avez préféré ne rien faire plutôt que de voir votre budget partir en fumée…



✅ En tant que Gérante dans une agence de Facebook ADS, j'aide les entrepreneurs (Dropshipping, restaurant, coach sportif, coach consultant, agence immobilière...) à générer plus de prospects et à augmenter leur C.A grâce à de la publicité Facebook !



⭐️ CE QUE JE PROPOSE ⭐️



- Configurer sur votre gestionnaire de pub, une campagne de publicité complète avec un ciblage précis (nous testons différentes audiences pour identifier les plus rentables).



- Créer plusieurs publicités avec plusieurs formats, plusieurs textes, plusieurs titres et plusieurs visuels, ce qui permet de trouver les COMBINAISONS GAGNANTES.



-créer une campagne de retargeting avec mise en place de "stratégies gagnantes" pour vous assurer un excellent retour sur investissements.



-Optimiser et re-brander les publicités "gagnantes".



-Nous établissons un reporting de fin de campagne pour que vous puissiez savoir en détail ce qui a le mieux fonctionné.



Et bien plus encore :) !

www.famous-agency.fr



Mes compétences :

Marketing

Management

Publicité

Vente

Facebook