Laurine HERREMAN

Vous penserez peut-être que l'on fait les choses à l'envers mais non, on avance...



D'abord, il y a eu Je Crée en Nord-Pas de Calais pour faciliter la création-reprise d'entreprises pérennes en Nord-Pas de Calais, puis il y a eu Demain Je Crée pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, maintenant il y a la Suite dans les Idées pour sensibiliser à l'initiatives et à l'entrepreneuriat.



Cette dernière stratégie est régionale, collective et ambitieuse. L’objectif partagé est d’agir collectivement sur les générations à venir afin qu’elles s’engagent résolument dans l’initiative et l’entrepreneuriat et deviennent définitivement et sereinement entreprenantes d’ici 2020.



Pour chacun de ces programmes, mon rôle est d'animer le réseau de partenaires et de co-concevoir les stratégies web et de communication.



Mes compétences :

Animation

Communication

Création

Création d'entreprise

Prise d' initiatives

Reprise d'entreprise

réseaux sociaux