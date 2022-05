Laurine JACOBÉ

Issue d'une formation en management, je me suis spécialisée en Ressources Humaines, puis dans le secteur de l'Economie Sociale.

J'apprécie travailler dans le contexte associatif pour développer des projets et contribuer à la dynamique locale, notamment auprès du public jeunes.

Au cours de mes expériences, j'ai travaillé avec différents partenaires et j'ai mobilisé des acteurs locaux afin de permettre des rencontres et favoriser des échanges avec des jeunes.











Mes compétences :

Bureautique (pack office)

Relationnelles et sociales

Rédactionnelles

Organisationnelles

Conduite de projet

Techniques d'entretien