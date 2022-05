Laurine MÉNARD

Mes valeurs : le respect, l'écoute, l'entraide, l'altruisme et la ténacité

Mes missions : conseiller, aider, respecter et donner le sourire

Mon nouvel objectif : Mettre mes valeurs et mon expérience au service de personnes désirant se construire un objectif professionnel durable et stable, et ensemble faire de ce rêve, une réalité.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Recrutement

Accompagnement collectif

Prospection de clients

Préparer un atelier collectif

Accompagnement individuel

Réponse aux appels d'offres

Conseil en recrutement

Synthèse rédactionnelle