Laurine MICHEL

Les origines des Vins de Mlle Michel ?

Mon nom de famille est devenu naturellement celui de ma société. En effet depuis 3 générations, la famille MICHEL commercialise les vins de tout le vignoble de France. Mon grand-père termina sa carrière en tant que directeur commercial chez l'un des plus anciens négociant en vin du Beaujolais. Mon père, agent commercial dans les vins et spiritueux depuis plus de 30 ans m'a initié au monde du vin dès mon plus jeune âge. J'ai commencé mon expérience à ses côtés il y a 9 ans.



Pourquoi ai-je créé mon entreprise ?

Depuis mes débuts je travaille exclusivement avec la grande distribution. Un jour l'un de mes fournisseurs m’a donné l’envie de rencontrer une clientèle différente : le particulier. Pour répondre aux attentes et aux besoins de cette nouvelle clientèle, j'ai décidé de créer ma société afin de lui apporter mes connaissances et mes conseils dans le monde du vin.



Ma passion du vin

Je trouve très enrichissant de parcourir le vignoble pour découvrir des produits d'exceptions, j'ai acquis mon expérience lors des dégustations avec les vignerons dans les Domaines de toutes les régions de France. J'ai également suivi une formation en œnologie, le WSET, pour compléter mes connaissances. Je continuerai cette démarche pour vous offrir de belles découvertes.



Pourquoi apporter ce coté Féminin ?

Le plaisir du vin étant reconnu comme masculin, je souhaiterai apporter ma touche de féminité afin de lui donner une image jeune et dynamique.