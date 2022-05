Laurine PRÉVOT

Diplômée d'un Master 2 en Biologie & Biotechnologies, d'un Master 2 MEEF (Métiers de l'Education, de l'Enseignement et de la Formation), et titulaire du CAPES de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), je suis actuellement professeur en collège et lycée dans la région de Paris (92).

Je prépare actuellement la certification DNL Anglais pour enseigner ma discipline dans les classes européennes, et j'envisage également de préparer le concours de l'Agrégation de SV-STU pour enseigner au lycée et dans le supérieur.



Mes compétences :

Biologie biotechnologies

Anglais courant

Biologie animale

Marketing

Management