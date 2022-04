Julie URRUTIGOITY

Etudiante en deuxième année de master bioexpérimentation animale, mon projet professionnel est de devenir directrice d'étude pré-clinique.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6mois (de février à juillet) dans le domaine des études pré-clinique.



Mon parcours:



Après avoir passé mon baccalauréat scientifique, je me suis orientée en biologie grâce a une licence et plus précisément en physiologie animale. Ces trois années de licence m'ont permis d'avoir des connaissances dans le domaine de la physiologie cardio-vasculaire, digestive et uro-génitale.



Par la suite je suis entrer en première année de master BIPN (biologie intégrative: physiologie et neurosciences), cette année m'a permis d’approfondir mes connaissances en Différenciation et Spécialisation fonctionnelle des cellules, Physiologie en conditions extrêmes, neurosciences cognitives, physiologie appliquée a la pharmacologie, neuroplasticité et neuropathologies, endocrinologie.



Pour terminer ma formation universitaire, j'ai intégré le master 2 professionnel BEA (Bioexpérimentation animale). Lors de cette année, je vais pouvoir acquérir le niveau 1 en Expérimentation animales ainsi que des connaissances supplémentaires sur les gestions de projets et les bonnes pratiques de laboratoire,



Mon cursus m'a également permis de maitriser la rédaction de rapport, les recherches bibliographiques ainsi que les présentation orales.







Mes compétences :

Physiologie

Recherche

Recherche et Développement