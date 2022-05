Diplômée en droit Privé Parcours Contentieux, j'exerce actuellement au sein du Service Contentieux-Affaires juridiques de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarbes.



Mes compétences :

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Recherche documentaire

Travail et Organisation

Maîtrise des outils informatiques

Veille juridique et législative

Management

Rédactions d'actes juridiques