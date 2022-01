Laury BOURASSIN

Spécialiste en Vente, Relation client et Négociation.



Forte d'une solide expérience dans le secteur du commerce (15 ans), j'ai exploré différents secteurs d'activités avec ambition, investissement et rigueur.

Je suis 100% souriante et à l'écoute, la satisfaction client est au coeur de mes préoccupations.



Expériences principales:

Assistante commerciale (2 ans), Sud Alliance Bureau, mobilier de bureau et de collectivités.

Conseillère de vente (3 ans), Grande Récré et Joué club, magasins de jouets.

Attachée clientèle et conseillère d'accueil (4 ans), Crédit Agricole, Banque Postale et Banque Populaire, agence bancaire.