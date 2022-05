#communicante #strategiedecommunication #dynamique #passionnée #polyvalente



Diplômée en MASTER2 ISEG Marketing&Communication SCHOOL, spécialité Communication Manager.



Chef de projet / Chargée de communication



Après de nombreuses expériences professionnalisantes, j'ai pu acquérir des compétences variées que je souhaite mettre aujourd'hui à votre service.



Mes compétences :



Communication : Réalisation et conception de supports de communication, mise en place de plans de communication, stratégie de communication, événementiel, relations presse, connaissances budget fabrication



Gestion de projet : Bonne connaissance de la chaîne graphique, respect des délais et des budgets, réactivité aux demandes clients, recommandations stratégiques, accompagnement et conseil



CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/laury-dubourg



Microsoft Office

PAO Photoshop Illustrator

Evénementiels et salons

Communication

Rigoureuse

Relationnel