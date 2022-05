Lauryck VANDERWEE

Autodidacte passionné d'Informatique depuis toujours, volontaire, et désireux de toujours apprendre plus, j'évolue depuis plus de 10 années dans ce vaste domaine, en explorant les diverses facettes, leurs causalités et interactions.



Au fil des années et de mon parcours professionnel, une ligne directrice, en adéquation avec ma personnalité, mes compétences et mes connaissances, s'est matérialisée m'orientant vers le support aux utilisateurs et l'administration de systèmes et de réseaux.



Mes précédentes fonctions, tant en conseiller-support dans une grosse structure, informaticien d'exploitation et de maintenance pour le compte de plusieurs sociétés, technicien SAV, webmestre et formateur en informatique pour personnes porteuses de handicaps m'ont fait bénéficier d'une grande expérience professionnelle dans les domaines help-desk/IT ainsi que dans ceux de l'administration des systèmes et réseaux, et je maîtrise l'Anglais Technique.



De plus, je bénéficie de plusieurs années d'expérience en management d'équipe du fait de mon statut de dirigeant au sein de mon ancienne entreprise et de précédentes expériences professionnelles, ainsi que d'une bonne maîtrise du relationnel, de la gestion de ressources humaines, et d'un très bon feeling avec la clientèle et les utilisateurs.

Je suis autonome, dynamique et souhaite toujours apprendre plus dans les domaines qui m'attirent.



Mes domaines de compétences :



Informatique :

- OS et bureautique : tous les OS Microsoft, Androïd, Office, OpenOffice. Lotus, Outlook, Exchange.

- Connaissance des environnements Linux et MacOS

- Formation et support pour les utilisateurs, support en procédures pour téléconseillers en front office.

- Assemblage, installation, maintenance et dépannage d'ordinateurs et de périphériques.

- Intégration de composants, résolutions de pannes software/hardware sur site ou à distance, Teamviewer, virtualisation.

- Installation, configuration et gestion de réseaux, TCP/IP, Ethernet, Wi-fi, CPL, routeurs.

- Webdesign : Artisteer (Templates Joomla et Wordpress), Responsive Design, HTML, bases en PHP et MySQL, FTP.

- Post-traitement photo, créativité 3D : Adobe Lightroom, Corel Paint Shop Pro X2 à 8 , Xara 3D, Adobe Flash....



Commerce :

- Conseil à la clientèle.

- Vente de biens et services aux particuliers et aux professionnels.

- Utilisation de logiciels de facturation et de gestion de stock (CIEL, EBP,...)

- Gestion de stocks, mise en valeur de produits commerciaux (theâtralisation, PLV, facing,...)

- Management d'équipe.

- Accréditation régionale (Pays de la Loire) comme membre de jury pour les examens liés aux formations concernant la vente de biens et services.



Face à l'évolution et la multiplication constante des systèmes informatiques, il arrive fréquemment que les utilisateurs de cesdits systèmes, se trouvent confrontés à des anomalies ou des dysfonctionnements générés par leur propre utilisation ou provoqués par différentes pannes, qu'elles soient matérielles ou logicielles.

C'est dans ce type de situations pénalisantes pour la bonne marche de l'entreprise, que le technicien de maintenance informatique ou l'administrateur systèmes et réseaux intervient afin d'apporter une solution, que ce soit par le biais de l'information de l'utilisateur ou par celui du dépannage.



