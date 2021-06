Depuis 2002, Pictime Groupe accompagne au quotidien ses clients dans l’évolution digitale de leur métier. Nombre des projets que nous avons réalisés ont marqué de leur empreinte la transformation digitale de nos clients.

Chaque jour, nous développons et opérons avec succès des plateformes de services en ligne intégrées à des écosystèmes d’information distribués en toute sécurité dans les secteurs du Retail, de la Santé et plus largement des Entreprises et des organisations. Avec plus de 280 clients actifs, nous sommes en France un acteur de référence des services digitaux.

Ensemble, changeons le quotidien !



Rejoindre Pictime Groupe, c’est travailler sur des projets ambitieux, dans un environnement où l’innovation et les méthodes agiles sont valorisées. C’est bénéficier d’un environnement où nos multiples compétences et expertises s’enrichissent mutuellement.



Nous développons nos campus lillois et parisien et recrutons les meilleurs talents pour travailler sur des projets innovants, agiles, et à forte valeur ajoutée technique. Envie de vivre avec nous une expérience digitale, innovante et fun ?



N’hésitez plus, rejoignez-nous !

recrutement@pictime-groupe.com