Leclere LECLERE

DOMAINES DE COMPETENCES

STRATEGIQUES

• Définition d’axes de développement.

• Mise en œuvre de politiques commerciales et financières.

• Elaboration et mise en place de stratégies commerciales et marketings.

OPERATIONNELS

• Prospection, développement, vente.

• Négociations des référencements auprès des grands comptes.

• Administrations des ventes, suivi des réalisations, reporting.

• Montage et gestion de projet financier, commercial, marketing.

• Conception, réalisation, lancement de nouveaux produits en marques propres, MDD ou pour des tiers.

• Gestion des flux produits (stocks, logistique).

• Gestion de sociétés.

MANAGEMENT

• Recrutement, animation, formation d’équipes commerciales terrain et sédentaires, définition des objectifs, évaluation.

• Encadrement de personnel technique et administratif.



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Commercial

Compte clef

Confiserie

Directeur commercial

DIY

Food

GMS

GSB

Manager

Pet food

RHF