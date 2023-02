Leïla AZOUGARH

Juriste de formation, mes premiers choix professionnels se sont naturellement orientés vers le développement et la consolidation de mon expertise juridique en Droit social (Droit du travail et Droit de la protection sociale).



Dans le cadre de mes collaborations professionnelles, j'ai ensuite intégré d'autres paramètres relatifs à la gestion des Ressources Humaines et au Management des entreprises. Cette évolution m'amène à me positionner comme un partenaire de l'entreprise capable d'optimiser ses ressources pour l'atteinte d'objectifs déterminés.



http://blog.innovation-artisanat.fr/la-mobilite-horizontale-un-outil-de-flexibilite-adapte-a-lentreprise-artisanale/



https://www.amazon.fr/dp/3841777716/sr=1-1/qid=1485981802/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1485981802&sr=1-1



Mes compétences :

Droit du travail

Ressources humaines

Droit de la protection sociale

Formation professionnelle

GPEC

Contentieux prud'homal

Management

Gestion de projet

Développement RH

Dialogue social

Espagnol

Anglais

Team building

Recrutement

Droit commercial