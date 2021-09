Lemankreo BAKAIYANG

Titulaire du Diplôme dIngénieur de Génie Civil (BAC+5) depuis Juillet 2014 à lÉcole Nationale Supérieure Polytechnique, Université de Yaoundé I, et du Master Recherche spécialisé en Matériaux et Structures. Je suis, depuis janvier 2018,inscrit en Thèse de Doctorat PhD en Sciences de l'Ingénieur.

Je dispose de qualifications nécessaires pour la conception, létude, laménagement, le suivi, le contrôle technique, la coordination et le management de projets de Routes, dOuvrages dArts, de travaux de voirie, dassainissement, dadduction en eau potable, de bâtiments et en passation des marchés.



Mes compétences :

Aménagement des infrastructures routieres

Etude technique et execution des projets

Realisation des projets de DAO

Montage des projets

Conception et dimensionnement des structures

Controle et suivi technique des projets