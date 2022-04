Delphine BOUTHÉON

De formation en géotechnique et géologie, je pratique le métier d'ingénieur géotechnicien depuis plus de 10 ans.

Mon début de carrière au CEBTP m’a permis de maitriser les missions de géotechniques traditionnelles, mais aussi de découvrir mon métier sous toutes ses missions (G1 à G5) et pour un bon nombre d’ouvrages géotechniques. Je me suis passionnée pour les diagnostics géotechniques (de la villa fissurée aux ouvrages d'art en passant par la falaise) et les missions de calcul géotechnique (G2PRO). J'en suis naturellement venue à réaliser quelques missions de maitrise d'œuvre.

Souhaitant progresser dans cet axe, j'ai rejoint l'agence calculs d'ERG en 2011, où je sévis toujours. Je réalise les missions G2PRO, G2DCE, G2ACT, G3, G4 et G5. A ce titre, je manipule les principaux logiciels de dimensionnement d’ouvrages géotechniques, je participe à la rédaction de pièces de marché et à l’analyse technique des offres des entreprises. En phase exécution, je suis amenée aussi bien à réaliser des études et suivis d’exécution qu’à les superviser.

Des diagnostics nécessitant des modélisations géotechniques me sont confiés.

Récemment, je dispense des formations internes adressées aux ingénieurs de ma société.



Mes compétences :

Géotechnique

Maitrise d'oeuvre

Ingénierie

Travaux publics

Bâtiment

Gestion de projet

Génie civil