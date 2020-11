Lémuel CARRÉ

Tout au long de mon cursus, jai donné priorité à lapprentissage après mon CAP/BEP, jai obtenu un BAC PRO en électrotechnique où jai terminé meilleur apprenti du département Aisne, suivi dun BTS en électrotechnique avec mention.



Ensuite, jai suivi une formation de perfectionnement sur logiciel AutoCad / SolidWorks que jai mise en pratique dans un cabinet dingénieurs à Douai en tant que dessinateur-projeteur en électrotechnique. Ce travail en équipe a été très enrichissant; il ma permis de mettre en pratique mes connaissances, mais également douvrir mon champ de compréhension humain et technique.



Après ce stage, jai travaillés comme dessinateur en mécanique pour les machines à commande numérique chez lentreprise BASUYAU OXYCOUPAGE à Vertain. En plus du relationnel client pour la réalisation du travail, On ma confié la responsabilité de gérer les plannings déquipes sur machine à commande numérique.



Puis j'ai eu une expérience dans le cadre de l'entreprise AVANTIS électricité, javais à ma charge la réalisation des schémas électrotechniques des différents chantiers en cours. (DOE, CFA, CFO,DI)



Jai eu là possibilité de prendre une période sabbatique, pour êtres utilisé au sein dune association.



Puis en 2010 au sein de lentreprise Sarl-ETAP, j'ai évolué de dessinateur en électrotechnique pour êtres utiliser comme Dessinateur-Calculateur en « Pôle Santé » dans le domaine Fluides Médicaux (Hôpital, Médecine Nucléaire, IRM, EHPAD); en plus des plans et des notes de Calculs, je fait des études de projets, Gestion administrative, est réalisation des dossiers d'appel d'offres.

Mon dynamisme ainsi que ma rigueur mont permis de me hisser au rôle dassistant auprès du chargé daffaires en fluides médicaux dans la société ETAP, et ainsi développer mon autonomie et ma réactivité.

Jai ensuite intégré le groupe Eiffage en 2014 où jai pu étendre et affiner mes compétences commerciales. Grâce au suivi de diverses formations, je suis en capacité de pouvoir suivre les dossiers d'aff