Depuis l’avènement du Web (début 90), spécialisé dans les interfaces et l’ergonomie, consultant, concepteur d'espace Web, spécialiste de l'accessibilité numérique, j'ai l'honneur d'être le co-auteur de l'art. 47 de la loi du 11 fév 2005.

J'interviens sur des missions de conseil, de conception / prototypage ou d'audit de services en ligne auprès des directions métiers.

Quelques dates :

92, découverte des premiers navigateurs Web

01.1993, mise en ligne de mon 1er site, n° 75 sur la toile

93, création de l'intranet GED de l'ESA

96, retour en France, consultant indépendant

97, 1ères Interfaces de Banque en ligne pour le CA

03, conception de Impôts.gouv, 2x primé (Clic d'Or)

03, mOdulO, solution de création de contenus garantis accessibles avec OpenOffice

04, rédaction de l'art. 47 de la loi du 11.02.2005

07, mise au point de la Marque Blanche, séparation stricte des couches Contenus / Structure / Graphisme

07, concept du Clavier Virtuel Sonore, authentification bancaire pour les non-voyants

08, www.lhorens-marie.fr

09, membre du comité officiel de traduction des W.C.G.A. 2.0

11, conception et mise en place d'un outil de maquettage dynamique des spécifications d'un Espace Web : permettre avant la réalisation d'utiliser / contribuer avant la réalisation

12, ajout à l'illustrateur d'un éditeur de contenu

13, responsive Design pour l'illustrateur

13, l'illustrateur passe au tactile et au déconnecté.

14, intégration de fonctionnalités documentaires dans l'illustrateur

14, stratégies outillées et en partie automatisées de présence sur les réseaux sociaux

14, refactoring du paramétrage de l'illustrateur

14, usine à Newsletters permettant la conception par méta-modèle des gabarits

15, GED à la une !

16, la GED toujours...

17, un joli prototype de supervision industriel dans une démarche Design-thinking

17, industrialisation du proto supervision avec des objets connectés

Spécialités: Interfaces numériques, Web, accessibilité numérique, GED



A suivre...



Mes compétences :

Ergonomie

Innovation