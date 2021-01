Liberat ASSOGBA

Je suis ASSOGBA Libérat;je suis Directeur d'Agence dans une compagnie d'Assurance de la place et j'ai sous ma responsabilité plus de 100 personnes.Cumulativement je suis Vice-Président chargé du partenariat de l'ONG LE CRI DU CONSOMMATEUR DE CÔTE D'IVOIRE(www.leconsommateur.net).A cet effet j'ai managé un projet dénommé"l'achat par le téléphone"avec une compagnie de télécommunication de la place.Ce fut une expérience extraordinaire.L'ONG lutte contre la cherté de la vie et compte environ 35.000 membres cette année.

Avec Elites VRP(www.elitesvrp.com);c'est la troisième dimension.Nous vendons du matériel informatique;des solutions novatrices NTIC;des produits d'Assurances-VIE et IARDT du transfert d'argent et enfin nous faisons du recrutement et du placement de vendeur en entreprise.

Comme je l'ai dit un peu plus haut;l'entreprise a besoin de vendeur pour écouler ces produits;ceci ne peut être possible sans les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.Dans un environnement ou les risques sur nos vies et sur nos activités deviennent de plus en plus élevés du fait du développement nous avons le devoir de sécuriser nos biens et ceci passe par l'Assurance.Elites VRP à donc la lourde responsabilité de vous conduire à bon port.Appeler-nous au 00225 56003000



Mes compétences :

VENTE

FORMATION

MANAGEMENT

MARKETING RELATIONNEL

RECRUTEMENT