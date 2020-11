Ligonnière CANDY

Coach, préparatrice mentale, Candy Ligonnière adresse ses services aux athlètes, artistes, notamment aux étudiants de conservatoire supérieur de musique.



Spécialiste du coaching de performance, elle a participé aux 24 heures du Mans 6 années de suite auprès de pilotes automobile.

Egalement engagée aux côtés d'un pilote d'endurance sur l'America Cup en 2013.



Candy est une spécialiste du trac. De ce fait, elle propose des interventions au sein de Masterclass pianistiques et accompagne les musiciens pour gérer le stress des prestations scéniques.



Candy Ligonnière pratique un coaching axé sur l'alignement du corps, de l'esprit et du coeur.

Passionnée de neuro-sciences elle met à profit toutes ses connaissances sur le sujet lors de ses séances.

Elle s'implique avec ferveur dans ses missions et devient l'alliée de votre projet de réussite.