Lila FAGEON

Bienvenue sur ma page Viadeo !



J'ai 8 ans d'expériences professionnelles, 3 dans le secteur de la banque/finance et 5 dans le développement des stratégies commerciales et marketing.

Mon parcours présente 2 étapes majeures :

- La 1ère au sein de la banque Société Générale en tant que conseillère accueil et clientèle

- Et ensuite la 2ème dans le management et les stratégies de développement produit & service au sein de 3 entités : ISC Investissement, Groupon France et Polo Yacht Deliveries.



J'ai pu à travers ces expériences professionnelles développer une expertise en détection et évaluation d'opportunités d'affaires, notamment sur la prestation de services haut de gamme et le e-commerce.

Je présente également de part mon cursus une spécialisation en gestion d'entreprise.

Mon champs de compétences couvre aujourd'hui les domaines du développement commercial, la conduite de projets et le management d'équipes.



Motivée et prête à relever de nouveaux challenge, je suis actuellement à la recherche d'un poste de Responsable Développement Commercial au sein d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Gestion de Projet

Négociation Commerciale

Entrepreneuriat

Business Development

Management

Détection d'Opportunités d'Affaires

Stratégie commerciale

Offres commerciales

Gestion

Comptabilité

Étude de marché

Plan d'action

Planification stratégique

Veille concurrentielle

Analyse financière