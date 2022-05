Linda ATMANI

Mon expérience polyvalente dans l’administratif me permet de m’intégrer à un service et de me former rapidement à tous types de fonctionnement, que ce soit un projet en équipe ou un travail en autonomie. Je suis sérieuse, déterminée, ordonnée et je sais m’adapter tout en sachant rester discrète.



Objetcif :

Acquérir de nouvelles compétences, évoluer et prendre des responsabilités



Mes compétences :

Word - Excel - PowerPoint - Access

Internet

Outlook

Saisie de données

Comptabilité