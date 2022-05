Linda AUPETIT

En poste, je suis à l'écoute du marché et souhaite retrouver un emploi dans le secteur de l'immobilier qui me passionne. Au delà des compétences acquises (gestion locative, contentieux, syndic), je suis prête à m'investir totalement dans de nouvelles missions.

Avec l'envie et la volonté de continuer à me perfectionner dans l'activité immobilière, prête à accomplir de nouvelles missions, par exemple auprès d'un promoteur immobilier.

N'hésitez pas à me contacter, j'aurai plaisir à m'entretenir avec vous.



Savoir être : Faculté d'adaptation, persévérance, communication, polyvalence, esprit d'équipe.

Savoir faire : Gestion locative, Contentieux, Environnement Economique et Juridique de l'immobilier, Estimation de biens, Techniques Commerciales Appliquées, Gestion Financière.



Licence chargée d'affaires en immobilier (promotion septembre 2013 - Icadémie Aix en Provence) :





En bref , les points forts de ma carrière professionnelle :



- 16 ans dans une Société d'Economie Mixte d'habitat social de Région Parisienne

- 18 mois dans un Syndic de Copropriétés à Marseille

- Depuis 12 ans dans une Société Publique Locale d'Aménagement (Maîtrise d'Ouvrage Déléguée)



A ce jour, je suis comptable en charge de la gestion financière de marchés publics.

Un poste qui demande de la rigueur, le respect des délais, le suivi des budgets.



- 2011 : BTS d'assistant de gestion PME/PMI (VAE).

- 2012 : Cours de perfectionnement d'anglais au Wall Street Institute de Marseille.

- 09/2013 : Licence Chargée d'affaires en immobilier ICADEMIE Aix en Provence .

- 02 à 06/2013 : Dans le cadre de ma licence, j'ai effectué un stage à la Direction de l'Exploitation, Service immobilier spécifique, d'un grand bailleur social à Marseille.

- 1er trimestre 2015, j'ai suivi une formation d'initiation à l'aménagement, gestion de ZAC, mécanisme et acteurs des marchés fonciers, principes d'écoquartier.



Mes compétences :

Gestion

Social

Immobilier

Autodidacte

Relationnel

Disponibilité

Persévérance

Grands comptes

Force de proposition

Recouvrement

Gestion locative