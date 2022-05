Linda BELKHIR

Dans le monde du travail et plus particulièrement en tant que responsable il est important :

de savoir observer, anticiper, communiquer, transmettre son gout du challenge et sa joie de vivre.



Mot d'ordre : Motivation, échange, relationnel, dialogue et collaboration sont de simples mots clés pour me définir.

Je suis une working girl dynamique qui sait faire la différence entre le professionnel, ma passion et ma vie privée.

Le monde fabuleux de la mode me fascine toujours, ainsi que le sport, la cuisine, les voyages, et l'art. C'est pour cette raison que je suis toujours dans mon agence de communication, afin d'organiser des événements girly autour de la mode, l'art et le sport.



Je suis dès aujourd'hui en recherche active, n'hésitez pas a m'envoyer vos propositions. Je veux donner un nouvel élan à ma carrière et trouver une société qui saura apprécier et profiter de mes atouts et compétences.

Artiste, passionnée, audacieuse, bohème et assoiffée de réussite, je suis un élément hors pair dans une société.







Mes compétences :

Graphisme

Illustration 3D

E-commerce

Mode

Relations Publiques

Danse

Communication