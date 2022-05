Je suis actuellement en poste au sein de SWISS LIFE BANQUE PRIVEE en qualité de gestionnaire back-office titres.

J'ai bénéficié de diverses expériences dans le monde bancaire et de l'assurance. Je recherche actuellement un emploi de longue durée dans la banque ou l'assurance et plus particulièrement dans le back-office/middle-office.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Esprit d'équipe