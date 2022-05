Linda BRIGUI

Depuis Janvier 2011, je suis en poste chez VALESYS GROUPE.



VALESYS GROUPE représente un regroupement de dirigeants d’île de France, et le but, est de faire bénéficier aux PME de prestations à moindre coût sur trois postes, grâce à l’aboutissement de négociations de masse auprès des partenaires techniques :



- Les frais liés aux dépenses téléphoniques ;

- Les frais liés aux dépenses bureautiques (copieur et imprimante) ;

- Et les frais liés aux dépenses de sécurisation de vos locaux.



Voici la liste des éléments nécessaires pour effectuer un audit le plus complet :



- Les 3 premières pages des 2 dernières factures de téléphonie fixe et mobiles ;



- Les contrats concernant le matériel de téléphonie ;



- Le contrat de location, le contrat de maintenance ainsi que l’échéancier afférant au contrat de location de vos copieurs.



L'audit réalisé, VALESYS GROUPE pourra s’engager sur une économie minimum par rapport à vos dépenses actuelles.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Management commercial

Management