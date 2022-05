Consultante SAP, spécialisée dans l'accompagnement du changement et l'assistance au démarrage (Change Management)

5 ans partagés entre le Support SAP et la Gestion des Autorisations

2 ans de Help-Desk SAP et 4 ans de Hot-Line technique SAP

1 année de formation informatique

7 années de Management Service Clients

1 année d'Achats Informatiques

3 années de Marketing



Mes compétences :

Microsoft CRM

Relation Client

SAP

SAP CRM