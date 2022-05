Acheteuse depuis 5 ans, je suis acheteuse hors production chez un fabricant de prothèse orthopédique.

(gestion de portefeuille, sourcing, négociations, suivi des dépenses).



Je travaille actuellement sur la création des processus achats hors production et plus particulièrement ceux concernant la gestion des risques.



Ce qui me motive? Le travail en équipe, la collaboration, les échanges d'informations