Linda DJOUADI

Diplômée d'un Master II professionnel en droit public des affaires et sciences du management spécialisation "Entreprise et services publics", je recherche activement un emploi au sein du service juridique d'une entreprise privée ou d'une collectivité locale.

Je suis également titulaire d'un Master II en droit de la concurrence et droit communautaire spécialisation "Entreprise et droit de l'Union européenne".



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Marchés publics

Droit public

Droit des contrats

Management de projets

Gestion de projets

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit international privé

Contentieux

Droit de la concurrence

Droit européen

Droit de la consommation

Droit économique