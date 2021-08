Sophie TAHA

8 ans d'expérience dans le domaine des stratégies corporate de développement commercial (Groupe STEF - 16 000 collaborateurs / Chiffre d'affaires: 2 765 M€)



Contact : +33 (0)6 09 17 05 85 - @ : tahasophie@hotmail.com



Expertise : DataMining, analyse commerciale, études quantitatives et qualitatives, analyse concurrentielle, veille stratégique, marketing relationnel, techniques de référencement web, positionnement sur les réseaux sociaux, marketing direct, communication externe.



Langues : français (langue maternelle), anglais, arabe littéral, allemand.



Logiciels: Oracle Hyperion Essbase, Salesforce CRM, Cognos v8 - Query, Analysis & Report Studios, Cognos v7 - Impromptu utilisateur, Modalisa, SPAD, SPSS, Articque



Sharepoint (gestion de contenu et statistiques décisionnelles)



Techniques de référencement sur le web et stratégie de positionnement sur les réseaux sociaux (Google+, Linkedin, Facebook, Twitter…)



