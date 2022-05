Linda HINCKER

J'interviens depuis 2004 en tant que formatrice des langues: anglais et chinois, notamment dans le cadre de formation auprès des employées d'entreprises locales transnationales: en groupe ou en tutorat (face à face)



Enthousiaste, reactive, efficace et dynamique, ayant vécu et étudié dans 3 pays différents: Chine (16 ans), USA (8 ans) et France (25 ans), je possède une grande capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit qui sont des éléments essentiels pour toutes mes missions professionnelles basées sur la qualité d’échange, de transmission et de partage mutuel. Je souhaite de partager mes compétences et mes expériences multiculturelles au public le plus large.



Mes compétences :

